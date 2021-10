Roberto Cleto, treinador do Condeixa, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Gil Vicente, que provocou a eliminação da Taça de Portugal, na terceira eliminatória.

«Foi um jogo difícil contra do primeiro escalão. Valeu pela oportunidade de defrontar uma equipa da Liga. Obviamente, não queríamos sair com um resultado tão avultado, mas depois de sofrer um golo tão cedo, a nossa estratégia ficou fragilizada.

Na segunda parte arriscámos mais na tentativa de marcar para entrar na discussão do resultado, infelizmente não conseguimos marcar. Depois, com o cansaço a aumentar e com a qualidade que veio do banco do Gil Vicente, o resultado foi-se dilatando.

É um resultado um pouco pesado, contávamos discutir um pouco mais o resultado, mas houve muitos erros individuais, o que pesou no resultado final.»