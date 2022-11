Por Gonçalo Ribeiro

Tarde tranquila para o Famalicão, que garantiu a passagem para os oitavos de final da Taça de Portugal com uma vitória caseira sobre o Dumiense por 4-1, em que brilhou Cadiz. A eliminatória, que opôs uma equipa da Liga a uma equipa do Campeonato de Portugal, ficou praticamente decidida na primeira parte, quando o marcador já estava em 3-0.

A equipa de João Pedro Sousa estava avisada para o jogo desta tarde, muito por culpa das 8 (!) eliminações de equipas da Primeira Liga na ronda anterior. Deste modo, os famalicenses não estiveram para festas e conseguiram, inclusivamente, gerir o esforço de alguns atletas para a partida do fim de semana com o Sporting.

Depois de um início de jogo morno, a equipa da casa chegou à vantagem ao minuto 19, por intermédio de Jhonder Cadiz, que teve espaço suficiente para rematar, após cruzamento de Martin Padilla.

Passados quase 10 minutos de jogo, Cadiz voltaria a fazer abanar as redes da baliza adversária, desta vez com a cabeça, na sequência de um livre de Colombatto. Entre os dois golos de Cadiz, o Dumiense tentou incomodar através de um remate de Rashid, a figura do encontro por parte dos visitantes, que curiosamente é natural de Famalicão. O jogador português voltaria a ameaçar a baliza de Luiz Júnior ao minuto 35.

O Famalicão estava decidido a acabar com a eliminatória na primeira parte, e esteve perto disso ao minuto 32, mas Ivo Rodrigues não conseguiu dar a melhor sequência ao cruzamento de Puma Rodriguez.

Ainda assim, o Famalicão conseguiu chegar ao 3-0 ainda antes do intervalo. Puma Rodriguez assistiu Zaydou, que não tremeu à frente de Rafa.

No início da segunda parte, ambas as equipas efetuaram alterações. Rui Fonte e Alex Millán renderam Puma e Ivo Rodrigues no Famalicão. No Dumiense, João Victor, Romeu Ribeiro, Macedo e Léo entraram para o lugar de Totas, Eira, Jonas e Zé Diogo.

O Famalicão reentrou no jogo com mais um golo, desta vez foi Colombatto que bateu um livre direto de forma irrepreensível, batendo Rafa e aumentado a vantagem para 4- 0. O resultado permitiu a João Pedro Sousa substituir mais dois jogadores: Padilla deu lugar a De La Fuente ao minuto 57 e ao minuto 62 Colombatto saiu por André Simões.

Um dos momentos do jogo surgiu ao minuto 67: Rashid marcou o golo dos forasteiros, num cruzamento que saiu desviado e só parou nas redes famalicenses. O golo coroou a exibição do jogador natural de Famalicão, e os adeptos do Dumiense, que alentaram a equipa durante o jogo todo, sendo um dos destaques da tarde.

Até ao final da partida, Iván Jaime tentou de livre direto fazer o quinto golo e Cadiz esteve perto do hat trick mas Rafa respondeu bem às duas tentativas dos famalicenses.

A equipa da casa segue deste modo para os oitavos de final da prova rainha e evita qualquer surpresa, juntando-se aos primodivisionários, Arouca e Porto.

FICHA DE JOGO

Estádio: Estádio Municipal de Famalicão

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto)

Famalicão: Luiz Júnior, Padilla (De La Fuente, 57), Mihaj (Penetra, 72), Rúben Lima, Iván Jaime, Zaydou Youssouf, Colombatto (André Simões, 62), Ivo Rodrigues (Millán, 46), Jhonder Cadiz, Puma Rodríguez (Rui Fonte, 42).

Dumiense: Rafa, Eira (Romeu Ribeiro, 46), Cabrera, João Ferreira, Tiago Ferreira, Raymond, Zé Diogo (Zé Diogo, 46), Rui Jorge (Túlio, 58), Jonas (Macedo, 46), Totas (João Victor, 46), Rashid.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores: Cadiz ( 19m), Cadiz (28m), Zaydou (45+2m), Colombatto (48m), Rashid (67m).

Disciplina: Cartão amarelo a: Rashid (18m), Colombatto (29m), João Victor (52m), Léo (58m), Túlio (69m), Tiago Ferreira (77m).