Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio do Fontelo, após vitória frente ao Académico de Viseu (1-0) que deu a passagem às meias-finais da Taça de Portugal:



«Foi um jogo difícil e muito competitivo. O relvado não permitia que a bola circulasse mais rápido. O controlo de bola era difícil e deixava as duas equipas com maior facilidade em pressionar. Por isso, o jogo teve muitos duelos. Naturalmente que isso acaba por levar a que se estique mais o jogo, enfim. A primeira parte foi equilibrada.



Com o decorrer do jogo ganhámos ascendente, fizemos um golo e criámos mais uma ou outra situação próxima da baliza do adversário. Foi uma vitória difícil, mas justa.



O que disse aos jogadores [ao intervalo] é que deviam ser mais incisivos no ataque. Perante um bloco baixo e agressivo, tínhamos de procurar o espaço de forma diferente. Ao mesmo tempo era preciso estarmos atentos porque o Académico teve três ou quatro saídas em transição nas quais poderiam ter criado problemas. Não estávamos a demonstrar superioridade em campo perante um jogo competitivo. Com o decorrer do encontro, a equipa soltou-se. O Académico deixou de ser tão pressionante e os espaços foram aparecendo assim como as situações no último terço. Fizemos um golo e em alguns momentos poderíamos ter definido melhor e ter alcançado a tranquilidade.»