Depois de ver o que aconteceu ao Sporting no jogo de sexta-feira na Choupana, Sérgio Conceição assume o relvado do estádio do Nacional vai condicionar as escolhas iniciais para o jogo da Taça de Portugal.

«Está no meu pensamento a estratégia para este jogo, mas depende. Tivemos relvado difícil com o Famalicão, Nacional também teve um relvado difícil, por estar empapado, mas temos de ser mais fortes do que isso e ganhar o jogo», começou por dizer.

«Vamos ver as condições do relvado e do tempo e isso pode influenciar a escolha de um jogador ou outro para a equipa inicial. Temos de meter o melhor onze para ganhar o jogo», acrescentou.

