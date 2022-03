Vários jogadores do Tondela deslocaram-se ao Parque Urbano local para antecipar o encontro frente ao Mafra, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. O capitão João Pedro pediu apoio dos adeptos dos beirões.



«[Pedimos] Sobretudo que nos apoie, que esteja do nosso lado, que nos deem força, primeiro para ultrapassar este momento difícil e depois para que os possamos levar ao Jamor, já que chegámos aqui tão perto e eles agora querem muito isso, a ver se fazemos um último esforço todos e conseguimos os objetivos, os dois, neste caso a final da Taça e a manutenção», referiu, citado pela Lusa.

O médio, que esteve acompanhado de Agra, Tiago Dantas, Trigueira, Manu Hernando, Neto Borges, Quaresma, Ricardo Alves e Bebeto, considerou que esta é «uma oportunidade única para chegar a uma final».

Aos companheiros do plantel, o médio disse que deixa «uma mensagem de confiança» e de «acreditar», porque, apesar de o Tondela estar «a ultrapassar um momento difícil no campeonato», o sonho da Taça de Portugal mantém-se vivo.

«Temos de ser nós a dar a volta a isto e confiança no que temos feito e no trabalho que temos vindo a desenvolver e sabemos que mais tarde ou mais cedo as coisas vão ter de mudar. [E este] É um jogo que nos pode deixar a moral em alta», reconheceu.



Por sua vez, Salvador Agra, que já jogou uma final da prova rainha ao serviço do Sp. Braga, defendeu que chegar ao Jamor com o Tondela «seria um marco histórico».

«Um marco histórico na minha carreira e para todos os adeptos e para toda a estrutura do Tondela e vamos fazer de tudo para lhes dar esta alegria», prometeu o extremo.



Tiago Dantas, que já assistiu «a muitas finais» da Taça, no Jamor, mas «sempre nas bancadas, como benfiquista», deixou elogios ao Mafra, adversário da equipa de Pako Ayestarán nas meias-finais.

«[O Mafra] É uma equipa muito competente que nos vai, certamente, criar dificuldades, mas nós temos de nos preocupar connosco, com a nossa maneira de jogar, com o nosso jogo e preparar o jogo da melhor maneira», admitiu. .

O Tondela recebe o Mafra esta quinta-feira, às 20h15, no João Cardoso.