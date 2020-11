Rogério Amorim, treinador do Monção, analisa a derrota com o Rio Ave, na terceira eliminatória da Taça de Portugal (1-2):

«Aquilo que aconteceu ao longo dos noventa minutos mostrou que estivemos dentro do jogo. Sabíamos que era difícil fazer dois golos a esta grande equipa da primeira divisão. Mas acreditámos. O Baptista fez um grande golo e foi um grande jogo de toda a equipa. Ao olhar para a diferença de divisão entre as equipas nós conseguimos, durante muito tempo, esbater essas diferenças. Além do golo tivemos uma bola no ferro, por exemplo, e boas oportunidades do Stivan e do Tiago Conde.»

«Conseguimos provar que também se joga bem no Campeonato Distrital e, além disso, foi um dos desafios que lancei aos jogadores antes do jogo: tínhamos que defender as cores deste clube mas também de todo o distrito de Viana do Castelo.»

* por José Manuel Raposo