Por José Manuel Raposo

O Rio Ave deslocou-se até a vila de Monção para defrontar a equipa dos distritais de Viana do Castelo, e teve de trabalhar até ao último minuto para conquistar a passagem à quarta eliminatória, objetivo garantido com um triunfo pela margem mínima (1-2).

FILME DO JOGO

A primeira parte começou melhor para o Rio Ave, que aos três minutos marcou o primeiro golo da partida, através de Gabrielzinho. Após o golo a intensidade do jogo manteve-se igual, com a equipa de Mário Silva a mostrar a superioridade perante a formação do Vale do Minho.

O Monção soube responder, no entanto, e na sequência de um lance de bola parada, no caso um canto, Rui Pedreira atirou ao poste da baliza de Léo Vieira.

Para além do susto, o Rio Ave ainda perdeu Nélson Monte por lesão antes do intervalo, mas logo após o reatamento conseguiu aumentar a vantagem.

A entrada forte voltou a dar frutos, desta feita com Meshino a aproveitar a assistência de Gabrielzinho, servido de calcanhar por Francisco Geraldes.

Com dois golos de vantagem o Rio Ave optou por tentar gerir o jogo, mas o Monção conseguiu encontrar força para reentrar na discussão da eliminatória.

A equipa de Rogério Amorim começou a subir mais no terreno e acabou por reduzir a diferença com um belo golo de Diogo Baptista, que aproveitou um corte incompleto de Aderllan Santos, que tinha rendido Nélson Monte.

O Monção ainda teve mais uma ou outra aproximação perigosa à baliza do Rio Ave, mas a equipa da Liga também teve um remate à trave, numa jogada construída por Carlos Mané e Diego Lopes, dois jogadores que saltaram do banco.

Fica na história um confronto único para o clube da distrital de Viana do Castelo, que pôde lutar de igual para igual com uma equipa do principal escalão, e que conseguiu dar uma grande réplica, apesar de derrotada.

FICHA DE JOGO

3ª eliminatória da Taça de Portugal

Campo Manuel Lima, em Monção

Árbitro: Manuel Mota

MONÇÃO: Raúl Alonso; Rui Pedreira, Ibraima, Guilherme da Silva; Artur (Henrique, 90m); Mini (Júnior, 90m), Tiago Conde (Diogo Araújo, 90m) e Sabinbi; Palhares, Diogo Baptista e Stivan (Bill Clinton, 87m)

RIO AVE: Leo Vieira; Costinha, Borevkovic, Nélson Monte (Aderllan Santos, 45m) e Pedro Amaral; Tarantini, Jambor e Francisco Geraldes (Diego Lopes, 67m); Gabrielzinho (Lucas Piazon, 81m), Bruno Moreira (Gelson Dala, 67m) e Meshino (Carlos Mané, 81m).

Disciplina: cartão amarelo para Ibraima (48m) e Geraldes (61m).

Golos:

0-1, por Gabrielzinho (3m)

0-2, por Meshino (46m)

1-2, por Diogo Baptista

Resultado final: 1-2