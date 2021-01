Chancel Mbemba é a principal ausência da lista de 21 jogadores do FC Porto que partiu esta tarde para a Madeira.



O internacional pela República Democrática do Congo junta-se assim aos indisponíveis Fábio Vieira, Manafá, Cláudio Ramos e Carraça (infetados com Covid-19) e aos lesionados Marcano e Mbaye. Refira-se que o defesa de 26 anos não consta no boletim clínico divulgado pelos dragões após o treino desta manhã.



Por sua vez, Nakajima volta a ficar de fora por opção.



Lista de 21 jogadores que viajaram para a Madeira:



Guarda-redes: Marchesín e Diogo Costa;



Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Nanu e Sarr;



Médios: Loum, Uribe, Grujic, Baró, Otávio e Sérgio Oliveira;



Avançados: Díaz, Corona, Taremi, Marega, João Mário, Felipe Anderson, Toni Martínez e Evanilson.