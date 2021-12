*Por Mariana Rebelo Silva



Pako Ayestarán, treinador do Tondela, em declarações na sala de imprensa do João Cardoso, após a vitória frente ao Estoril (3-1), que deu a passagem histórica aos quartos de final:



«O jogo começou devagarinho, mas era o que pretendíamos. O Estoril é uma equipa muito forte. Acho que quando o Estoril chegou ao golo, não estava a acontecer grande coisa. Nem na baliza deles, nem na nossa. Cometemos um erro, o penalti. É difícil dar a volta, mas a equipa teve reação e acreditou. Fomos mais agressivos e tivemos mais personalidade.»



[Em relação ao papel do Tiago Dantas hoje... Melhor exibição com mais liberdade para chegar a zonas de finalização]: «Acho que Tiago Dantas já teve uma boa exibição no primeiro jogo. Jogou muito bem. A verdade é que é um jogador que tem de estar perto da saída da bola.»



«Acredito muito nesta equipa. Quando a equipa está solidária, quando acredita no que está a fazer e quando deixa a última gota de energia no jogo, é fortíssima. Se formos capazes de manter este nível, que têm diariamente nos treinos, acho que o melhor está para vir. Temos de pensar no próximo e em cada jogo como se fosse o último.»



[O Tondela está entre as oito equipas finalistas da Taça. Como será equilibrar o pensamento eufórico dos jogadores para o campeonato, onde o Tondela está na luta difícil pela manutenção?]: «Não há que equilibrar. Temos de pensar no próximo jogo. E cada um [jogo] é mais importante.»



[Este feito histórico [da passagem aos quartos de final] é importante para as gentes da terra?:] «O mais importante para os clubes é manter os seus adeptos. O Tondela ainda não tem massa adepta suficiente. Esperamos que estes momentos façam com que sejamos capazes de atraí-los. Que olhem para nós e se identifiquem, que vejam que trabalhamos e que nos sacrificamos. São valores que são importantes.»