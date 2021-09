O Limianos recebeu e venceu na tarde desta quinta-feira o Montalegre, por 3-2, no primeiro jogo da primeira eliminatória da Taça de Portugal. A formação de Ponte de Lima está, assim, na segunda ronda da prova.

No Campo do Cruzeiro, a equipa visitante, que joga na Liga 3, adiantou-se no marcador com um golaço de André Martins, aos 44 minutos, num remate de pé direito de fora da área.

Na segunda parte, a equipa da casa, que disputa o Campeonato de Portugal, empatou por Joel Marques aos 58 minutos, mas Rúben Neves devolveu a vantagem aos transmontanos, ao minuto 61.

Já na reta final do encontro, Leo Costa assinou o 2-2 aos 85 minutos e, já em tempo de compensação, também num belo golo com o pé esquerdo, Fábio Pimenta completou a reviravolta para a vitória e o apuramento da equipa comandada por José Carlos Fernandes.

A primeira eliminatória da Taça prossegue na sexta-feira, tendo mais 43 jogos em agenda, além de 32 clubes já apurados por terem ficado isentos.