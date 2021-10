Nuno Campos, treinador do Santa Clara, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre a U. Leiria, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, no jogo que marcou a estreia como treinador do conjunto açoriano.

«Despedi-me de Portugal com uma vitória na final da Taça, pelo Sp. Braga, e volto com uma vitória na Taça de Portugal. Pode ser um bom augúrio. Acredito que a equipa vai melhorar muito, não estou satisfeito com o rendimento global da equipa. Cheguei na segunda, viajámos na sexta, não houve muito tempo, mas sabemos que a equipa vai melhorar. A U. Leiria é uma equipa muito boa, bem trabalhada e também por isso a nossa primeira parte não foi tão boa.

Tivemos sorte no primeiro golo, mas na primeira parte o nosso guarda-redes também não fez uma defesa complicada. Mas disse aos jogadores que não estou satisfeito. São muitas ideias novas, não há uma varinha mágica para melhorarmos de um momento para o outro.

A segunda parte foi completamente diferente. Conseguimos ter mais bola e isso transformou o domínio do jogo. Mas reforço que ainda estamos muito longe do que queremos.

[importante começar a ganhar?]

«Claro. Viemos para um jogo e ganhámos. Vamos estar na próxima eliminatória de certeza. Isso é o que queremos de realçar.»