A passagem à final da Taça de Portugal, garantida após um triunfo no reduto do FC Porto (2-3), foi devidamente festejada pela equipa do Sp. Braga, ainda no relvado do Dragão.

Um vídeo partilhado pelo clube minhoto mostra os minutos seguintes ao apito final, os momentos em que os jogadores libertam a adrenalina do encontro e festejam o apuramento conquistado.

As imagens começam no banco de suplentes, onde Galeno foi dos mais efusivos, assim como os irmãos Horta, e depois segue para o centro do relvado. «Aqui é Braga», disse aí Matheus.

Veja o vídeo associado ao artigo.