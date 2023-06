O FC Porto colocou-se em vantagem frente ao Sp. Braga, na final da Taça de Portugal, logo no início da segunda parte.



Otávio lançou Galeno em velocidade e o extremo cruzou para a área à procura de Toni Martínez. Na tentativa de evitar a finalização do espanhol, André Horta cortou a bola para o fundo da própria baliza. Estavam cumpridos 53 minutos no Jamor.



Veja o golo: