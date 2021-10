Luís Freire, treinador do Rio Ave, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Boavista, em Vila do Conde, na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal:

«Sabíamos que tínhamos de estar a um nível muito alto e entrámos bem, a querer roubar a bola alto. Acertámos cada vez mais as marcações e fomos perigosos. Chegámos à vantagem com justiça. O Rio Ave, já na primeira parte, tinha sido bastante superior. Na segunda parte houve uma reação do Boavista que tentámos controlar ao máximo. Com a entrada do Gabriel e do Pedro, a nossa equipa voltou ser perigosa no ataque. É mais que justa a nossa vitória e tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. É um grande momento para nós mas para a semana há jogo.»

Sobre Gabrielzinho: «Trabalhamos os jogadores da mesma forma. O Gabriel sente-se bem porque sente-se livre para jogar, para criar. Está confiante, essa é a grande diferença nela. Encaixa-se bem na nossa forma de jogar e tem-se sentido confiante.»



Sobre a II Liga: «A II Liga é uma liga muito difícil. O Rio Ave vai ter um trajeto muito complicado, como todas as outras equipas. Vai ter momentos em que vai estar dois, três, quatro jogos sem ganhar. As equipas que sobem têm uma média de 2 pontos, à volta disso. É um Rio Ave que ainda está a crescer e que vai ter tombos no caminho. Sabemos o caminho que queremos percorrer.»