O Anadia recebe o FC Porto na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, em jogo agendado para as 20h45 de domigo. O clube da Liga 3 está a realizar «ajustes» no Estádio Municipal Engenheiro Sílvio Henriques Cerveira para acolher o encontro.

«Vamos colocar em campo uma equipa atrevida, competitiva e que não se vai acanhar ou retrair por jogar contra o campeão nacional», promete o técnico Rui Borges.

O treinador do Anadia promete uma postura corajosa: «Nós também vamos ter os nossos momentos de qualidade, os nossos momentos com bola e criar as nossas situações. Sabemos que é muito difícil, mas vamos tentar mostrar que os nossos jogadores têm qualidade e que não têm medo de ter a bola.»

«Não faz sentido alterar tudo, por ser contra um adversário de outros patamares. É um jogo especial, diferente, mas não terá alterações significativas. Espero que a linha mais avançada esteja inspirada e possa criar desequilíbrios. Espero que consiga criar situações de perigo e, de preferência, fazer golo», referiu, à Agência Lusa.

O capitão do Anadia, Fausto Lourenço, garantiu que o pensamento da equipa é sempre o mesmo: entrar para ganhar.

«Este jogo é muito importante, uma vez que é uma montra para os jogadores, para o plantel e para a equipa técnica. É uma montra também para a cidade de Anadia e o premiar do investimento que o município faz no desporto, neste caso no futebol», sustentou o jogador.

«Gostava que os jogadores e o treinador não desistissem até ao fim do jogo, que mantivessem a esperança no seu coração e jogassem para os adeptos que vêm torcer por eles. Vai ser um jogo histórico para a cidade de Anadia», disse por sua vez o presidente da SAD do Anadia FC, Akira Nakamura.