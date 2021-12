Sérgio Conceição não vai estar no banco de suplentes nos jogos contra Vizela, da 15.ª jornada da Liga, nem no Clássico dos oitavos de final da Taça de Portugal contra o Benfica.



O técnico dos dragões foi suspenso 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) por críticas à equipa de arbitragem após um encontro com o Belenenses, no Jamor.



Os dragões recorreram do castigo e isso permitiu que o treinador estivesse no banco no encontro frente ao Sp. Braga. Depois de o recurso ter sido indiferido, um novo recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) com pedido de providência cautelar poderia suspender o castigo. O TAD remeteu para o Tribunal Central Administrativo do Sul que não aceitou o recurso.

Por isso, Sérgio Conceição não estará no banco no jogo contra o Vizela, do próximo domingo, nem contra o Benfica, na Taça de Portugal. Regressará no jogo após o natal novamente contra as águias, desta feita a contar para a Liga.



O FC Porto não terá o treinador principal junto da equipa assim como o Benfica não terá Jorge Jesus, igualmente suspenso 15 dias.