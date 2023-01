João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, em declarações na sala de imprensa do estádio do Mar, após o apuramento para os quartos de final da Taça de Portugal alcançado frente ao Leixões:



«Tal como prevíamos, foi um jogo extremamente complicado contra uma equipa muito competente. Quando o Leixões joga no seu estádio, uma casa histórica, causa muitas dificuldades aos adversários. A primeira parte foi muito complicado porque não anulámos o que queríamos do adversário e não criámos os problemas que queríamos. O Leixões foi acreditando que nos podia magoar e criou algumas oportunidades.



Controlámos melhor o jogo na segunda parte. Alterámos alguns posicionamentos para conseguirmos explorar o espaço entre linhas. Chegámos ao golo numa situação em que somos fortes: ataque rápido. Mas não conseguimos gerir o jogo, tivemos dificuldades e sofremos o empate. Foi justo para o Leixões levar o jogo a prolongamento.



No prolongamento tomámos conta do jogo. A última coisa que queríamos era ir a penáltis. Assumimos algum risco e fomos superiores no prolongamento. Fizemos o 2-1 e poderíamos ter aumentado a vantagem. Foi um jogo muito complicado.



Ficaram coisas e algumas negativas. Em termos emocionais estivemos muito fortes e em termos táticos estivemos bem, mas há coisas a melhorar. Temos de evoluir, as coisas estão a ser feitas aos poucos. É importante trabalhar com registo de vitórias.»



[Desgaste para o jogo no Dragão e a expulsão de Cádiz]:



«A pior notícia foi perder o Cádiz. O desgaste não terá influência no próximo jogo. Vamos chegar frescos, não tenho dúvidas.»



[Saída de Gustavo Sá ao intervalo]:



«Foi por opção técnica. Na primeira parte fomos lentos e tivemos pouca dinâmica. Era importante trazermos alguma velocidade e de decidir rápido. O Sá e o Pablo estavam com alguma dificuldade e decidimos refrescar logo ao intervalo. Houve jogo na sexta, é normal que estes meninos sintam alguma fadiga.»