Tiago Margarido, treinador do Varzim, comentou desta forma a derrota com o Benfica (0-2) nos oitavos de final da Taça de Portugal:

«Sabíamos que quanto mais tempo atrasássemos o primeiro golo do Benfica, iria deixá-los intranquilos. O golo do Grimaldo acabou por deitar um pouco a nossa estratégia por terra. Ao intervalo, disse aos meus jogadores para sermos mais ambiciosos, o grupo aceitou o desafio e conseguimos ganhar algum ascendente em certos períodos de jogo. Infelizmente, não chegou»

Sobre as alterações no onze: «As alterações tiveram a ver com uma questão estratégica. Depois, as substituições foram feitas com a intenção de mexer no jogo e criar problemas diferentes ao Benfica. Na primeira parte notámos que o Draxler e o Neres não estavam a baixar muito. Então, tentámos soltar mais os laterais e trocámos o Ramalho pelo Bruno, porque o Ramalho gosta de pegar no jogo mais baixo. Tentámos faze-lo, conseguimos a espaços, penso que surtiu efeito.»

A trajetória na Taça de Portugal: «O facto de termos conseguido eliminar o Feirense da II Liga, depois o Sporting e agora termos conseguido ombrear com o Benfica deixa-nos muitos orgulhosos. Sabíamos que seria extremamente difícil chegar à final da Taça de Portugal, mas estamos confiantes de que vamos garantir o nosso principal objetivo: a subida de divisão.»A despedida de

Ludovic: «O Ludovic terminou hoje uma carreira muito bonita. Infelizmente, uma questão física impede-o de estar ao melhor nível. Despediu-se hoje como jogador e vai passar a fazer parte da nossa equipa técnica.»