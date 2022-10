Moreno, treinador doVitória, em declarações na sala de imprensa do estádio do Canelas 2010, após a passagem à quarta ronda da Taça de Portugal:



«Foi uma entrada forte e séria dos meus jogadores. Não estava à espera de outra resposta dos grandes homens que tenho. Conseguimos resolver rápido esta eliminatória que poderia tornar-se difícil. A entrada foi boa dentro do que trabalhámos. O único ponto mau da primeira parte foi o golo sofrido, não pode acontecer. Terá de servir de aprendizagem.



Na segunda parte houve mais gestão. Mas pelos oportunidades que criámos, poderíamos ter sido mais eficazes. Isto serve de aprendizagem para o futuro. ão vamos ter estas oportunidades no futuro e é importante ser eficaz e marcar. Em geral, foi um boa resposta do grupo. A responsabilidade estava do nosso lado e não fugimos dela. O grupo deu a resposta que estávamos à espera.



O Canelas não me surpreendeu nada. A eliminatória levou o caminho que levou pela expulsão do atleta do Canelas. Na antevisão disse que passei ano e meio na Liga 3 antes de chegar aqui e sei bem a qualidade e competência que existe nestas equipas. Conheço muito dos jogadores, defrontei-os no ano passado. Sabia que íamos ter mais dificuldades se não tivessem ficado com um homem a menos. Mesmo assim, causou-nos algum desconforto, sobretudo em lances de bola parada. Valorizo muito a postura do Canelas, a forma como se entregam ao jogo. Sabia que o jogo ia ser difícil, mas o resultado é justíssimo.



Se ganhei reforços hoje? Não precisava do jogo para perceber os jogadores que tenho ou a qualidade que tenho ao dispor. Tomámos estas opções, mas conto com todos. O trabalho diário é que leva às minhas escolhas.»