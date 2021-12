Nuno Moreira considerou que o Sp. Braga tem «responsabilidade» de passar aos quartos de final, cabendo ao Vizela tentar «aproveitar as fraquezas» bracarenses.



O extremo, utilizado em 15 jogos esta época por Álvaro Pacheco, considerou que os bracarenses são uma das equipas ditas grandes do futebol nacional.



«O Sp. Braga é considerado um ‘grande’. Sabemos as nossas qualidades e as fraquezas deles. Vamos tentar aproveitar, não pensando se são favoritos ou não. A responsabilidade está do lado deles, mesmo nós jogando em casa. Vamos tentar aproveitar as nossas coisas boas e as falhas deles», referiu, à margem de uma iniciativa social promovida pelo clube.



Nuno Moreira prometeu ainda uma «boa resposta» dos vizelenses à goleada sofrida frente ao FC Porto no último fim de semana aé porque o grupo é «forte» com todos a «puxarem uns pelos outros».



O Vizela-Sp. Braga joga-se esta quinta-feira às 18h45, em Vizela.