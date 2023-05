O Botafogo de Luís Castro e o Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha venceram os respetivos jogos, na última madrugada, na Taça Sul-Americana. A equipa carioca ainda apanhou um susto no Peru, mas a equipa paulista foi «passear» à Bolívia. Os dois treinadores portugueses lideram os respetivos grupos da segunda maior competição de clubes da América do Sul.

Começamos pelo Botafogo, líder destacado do Brasileirão, que foi ao Peru vencer o Universidad César Vallejo por 3-2. Com uma entrada forte, a equipa de Luís Castro chegou ao intervalo a vencer por 3-0, com golos de Victor Sá (21m), Adryelson (31m) e Gustavo Sauer (37m). Um jogo que tinha tudo para ser tranquilo para os brasileiros, mas a verdade é que tornou-se complicado.

A equipa peruana reduziu a diferença na segunda parte, com golos de Palacios (65m) e Montani (78m), e, apenas com um golo de diferença, acabaram o jogo a exercer uma enorme pressão sobre a baliza carioca que, apesar do intenso sofrimento, incluindo um remate de Mena à trave, conseguiu segurar a vantagem mínima.

Com duas vitórias e dois empates, a equipa de Luís Castro, invicta, lidera o Grupo A, com oito pontos, os mesmos do que os equatorianos da LDU Quito, mas com melhor diferença de golos.

Entretanto, na Bolívia, o Red Bull Bragantino voltou a vencer o Oriente Petrolero. Depois da goleada em casa, por 5-0, a equipa de Pedro Caixinha venceu agora fora, no Estádio El Tahuichi, com mais uma goleada, desta vez por 4-0.

Sasha (21m) e Bruninho (30m) marcaram na primeira parte, enquanto Lucas Evangelista (78m) e Thiago Borbas (82m), numa recarga, aumentaram a diferença para a equipa brasileira no segundo tempo.

Com esta vitória expressiva, a equipa de Pedro Caixinha lidera o Grupo C, com 10 pontos, também em igualdade com o Estudiantes de la Plata, mas com uma vantagem de mais três golos do que os argentinos.