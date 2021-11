O belga Jan Vertonghen e o sérvio Nemanja Radonjic já treinaram esta quinta-feira, depois de regressarem dos encontros das respetivas seleções.

Jorge Jesus também contou com vários recuperados no treino de preparação para a partida diante do Paços de Ferreira, a contar para a Taça de Portugal, que acontece este sábado. André Almeida, Darwin Núñez, Gil Dias, Lázaro, Adel Taarabt e Rafa - que recuperavam de lesão antes da paragem para os compromissos internacionais - trabalharam com a equipa.

Recorde-se ainda que, na conferência de imprensa, o técnico dos encarnados revelou que Lucas Veríssimo, Diogo Gonçalves e Rodrigo Pinho são os únicos jogadores que constam do boletim clínico do clube da Luz.