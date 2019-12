João Ferreira, treinador do Sp. Espinho, em conferência de imprensa, após a derrota por 3-0 com o Paços de Ferreira, nos oitavos-de-final da Taça de Portugal:

«Esperava estar a ganhar ao intervalo e a minha equipa fez mais do que o P. Ferreira para estar a ganhar. Estivemos mais vezes no meio-campo defensivo do P. Ferreira, tivemos mais livres perto da área deles, obrigamos o nosso adversário a fazer mais faltas. Fomos valorosos e fiquei muito orgulhoso do nosso desempenho. Sofremos um golo no último lance e fomos para o intervalo a perder. Fomos para a segunda parte com vontade de dar a volta ao marcador. Nas substituições arrisquei e em virtude disso ficámos expostos ao contra-ataque e dessa forma o P. Ferreira fez os dois golos.»

[sobre a prestação da equipa]:

«O Sp. Espinho está de parabéns e toda a gente percebeu a força que este clube tem. Saio deste jogo com muita tristeza, porque podíamos ter feito algo mais na primeira parte. Se o futebol tivesse justiça, teríamos feito o golo na primeira parte. Tenho muito orgulho neste clube, porque os nossos adeptos deram um festival e foram adeptos de primeira divisão.»

[sobre a segunda derrota na temporada]:

«Esta é a nossa segunda derrota nesta época. Esta derrota custou-nos, porque vínhamos aqui para passar à próxima eliminatória. No entanto, mostra-nos o quão duro é o futebol.»