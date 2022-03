Medhi Taremi abriu caminho para a goleada do FC Porto frente ao Tondela (4-0) com um penálti convertido em cima do intervalo, após carga sofrida pelo iraniano na grande área.

O avançado portista continua a apresentar uma eficácia de 100 por cento nos castigos máximos, convertendo 15 penáltis em golo desde a sua chegada ao futebol português.

A 9 de dezembro de 2019, Taremi deu a vitória ao Rio Ave na receção ao Gil Vicente, marcando o único tento do encontro na conversão exemplar de uma grande penalidade.

No total, o internacional iraniano converteu com êxito sete penáltis ao serviço da equipa de Vila do Conde.

Taremi foi contratado pelo FC Porto no verão de 2020 e tem mantido a eficácia nos castigos máximos, chegando aos oito golos em oito tentativas com o dragão ao peito.

Vídeo: o penálti de Taremi frente ao Tondela: