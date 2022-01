Rafael Nadal, vencedor em 2009, apurou-se para os oitavos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, ao derrotar o russo Karen Khachanov.

Para chegar pela 14.ª aos oitavos de final em 16 presenças em Melbourne, o espanhol, quinto da hierarquia mundial, precisou de quatro sets para bater o russo: 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1, em duas horas e 50 minutos.

Nos oitavos de final, Nadal, cinco vezes finalista do Open da Austrália, vai defrontar o vencedor do encontro entre o francês Adrian Mannarino e o russo Aslan Karatsev, 18.º cabeça de série. O maiorquino continua assim na luta para se tornar no tenista mais titulado nos torneios de Grand Slam.



Sasha Zverev também confirmou o favoritismo frente a Radu Albot e despachou o qualifier em três partidas pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Por sua vez, o «rejuvenescido» Gael Monfils bateu o chileno Garín por por 7-6 (4), 6-1 e 6-3.

No jogo grande do dia, Berrettini suou para derrotar o prodígio Carlos Alcaraz. O italiano venceu os dois primeiros sets por 6-2 e 7-6 (3), mas perdeu os dois seguintes por 6-4 e 6-2 e apenas confirmou a passagem no super tie-break do quinto set (10-5).