Carlos Alcaraz e Jan-Lennard Struff vão disputar a final do Masters 1.000 de Madrid, no próximo domingo.

O espanhol, número dois do ranking ATP e detentor do troféu, eliminou o croata Borna Coric (20.º) nas meias-finais, com os parciais de 6-4 e 6-3, num encontro que durou uma hora e 41 minutos, em terra batida.

Já o alemão, 65.º mundial, eliminou o russo Aslan Karatsev (121.º), em três sets (4-6, 6-3 e 6-4), em duas horas e 17 minutos.