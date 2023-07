Favorito ao título no quadro masculino, Novak Djokovic qualificou-se esta quarta-feira para a terceira ronda do torneio de Wimbledon, ao vencer o australiano Jordan Thompson, por 3-0.

O número dois do mundo despachou o adversário, 70.º do ranking ATP, em duas horas e 29 minutos, pelos parciais 6-3, 7-6 (7-4), e 7-5.

Na próxima ronda, Nole, atual campeão em título no All England Club, vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Tomás Etcheverry e Stan Wawrinka, este último um velho conhecido de outras batalhas.

Já Stefanos Tsitsipas, talvez na partida mais aguardada do dia – e concluída mais de 24 horas depois do início devido à chuva –, venceu Dominic Thiem num duelo de praticamente quatro horas, por 3-2.

Thiem, vencedor do US Open em 2020, mas agora no número 91 do ranking mundial – tem atravessado alguns problemas físicos nos últimos anos –, venceu o primeiro set, por 6-3, mas o grego, quinto na hierarquia ATP, respondeu nos dois parciais seguintes, primeiro no tie break, por 7-6 (7-1) e 6-2.

Foi também no tie break que Thiem levou o encontro para a quinta partida, com um 7-6 (7-5) no quarto set, quinta partida essa que também foi decidida no tie break, neste caso no super tie break: aí, Stefanos Tsitsipas, que vai defrontar o experiente Andy Murray na próxima ronda, foi mais forte e venceu por 7-6 (10-8).

No quadro feminino, Iga Swiatek, líder do ranking mundial, também confirmou o favoritismo diante da espanhola Sara Sorribes Tormo, com um triunfo por 2-0 em uma hora e dez minutos.

A polaca superiorizou-se no primeiro set por 6-2 e não deu qualquer hipótese no segundo parcial, com um 6-0.

Na próxima ronda, Iga vai defrontar a vencedora do jogo entre Diane Parry e Petra Martic.