Nuno Borges caiu esta quarta-feira na primeira ronda do torneio de Wimbledon, ao perder diante de Francisco Cerundolo, número 19 do mundo.

O tenista português, 69.º do ranking ATP, até entrou da melhor maneira, já que venceu o primeiro set por 7-5.

No entanto, o adversário argentino não deu hipóteses daí em diante e triunfou nos três parciais seguintes, por 6-3, 6-3 e 6-4. O jogo ficou assim resolvido ao fim de duas horas e 46 minutos.

Borges, diga-se, acabou o encontro com dificuldades físicas e chegou mesmo a ser assistido.

Na próxima ronda, Cerundolo vai defrontar o checo Jiri Lehecka. Para Nuno Borges, a estreia no quadro principal do torneio do All England Club termina na primeira época.