Andy Murray lesionou-se com gravidade, no passado domingo, no Torneio de Miami e vai ficar afastado dos courts «por um período longo», segundo confirmou o próprio.

O tenista britânico de 36 anos lesionou-se no decorrer do terceiro set com o checo Tomas Machac, foi assistido ainda no court e, mais tarde, confirmou que sofreu uma rotura de ligamentos no tornozelo esquerdo e vai consultar um especialista para «determinar os próximos passos».

Um forte revés para o experiente tenista que em 2019 já tinha sido submetido a uma reconstrução da anca. «Nem é preciso dizer que esta é uma lesão difícil de suportar e que ficarei fora por um longo período de tempo. Mas voltarei com uma anca e sem os ligamentos do tornozelo quando for o momento certo», destacou.