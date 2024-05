Novak Djokovic recorreu às redes sociais para tranquilizar os adeptos. Na noite desta sexta-feira, e depois de ser atingido na cabeça por uma garrafa, o tenista sérvio apontou à recuperação.

«Obrigado pelas mensagens. Isto foi um acidente e estou bem, a descansar no hotel com um saco de gelo. Conto vos encontrar no domingo», escreveu.

Na estreia no Masters 1000 de Roma, Djokovic venceu Corentin Moutet por 6-3 e 6-1. O incidente deu-se enquanto distribuía autógrafos à saída do court.

O líder do ranking ATP foi rapidamente rodeado por seguranças e staff da organização do torneio, deixando o court em visíveis dificuldades.

Thank you for the messages of concern. This was an accident and I am fine resting at the hotel with an ice pack. See you all on Sunday. #IBI24