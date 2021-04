Num duelo intenso e que durou praticamente três horas, Cameron Norrie eliminou esta quarta-feira Pedro Martínez do Millennium Estoril Open.

No Clube de Ténis do Estoril, o carrasco de João Sousa até perdeu o primeiro set, por 6-4, mas respondeu depois à altura. No segundo set venceu no tie break, 7-6, e no derradeiro venceu por 7-5, fechando o encontro em duas horas e 59 minutos.

Norrie, número 50 do mundo, avança assim para os quartos de final do torneio, onde vai defrontar Cristian Garin, que beneficiou da desistência de Richard Gasquet para chegar a esta fase.