Um dos jogadores mais conceituados da edição deste ano, Dominic Thiem caiu logo na primeira ronda do Estoril Open, frente a Benjamin Bonzi.

O austríaco, vencedor do US Open em 2020, tenta recuperar o ritmo depois de muitos meses afastado da competição por lesão, e perdeu ante o francês, número 58 do mundo, em dois sets – uma hora e 47 de jogo.

No primeiro parcial, o resultado foi 6-3, e o segundo só ficou decidido no tie-break. Thiem, 93.º no ranking ATP, teve set point, mas acabou derrotado por 11-9.

Na segunda ronda, Bonzi vai defrontar o vencedor do encontro entre Pierre-Hugues Herbert e Sebastian Korda.