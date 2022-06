Rafael Nadal não esconde as dificuldades que tem passado devido à lesão crónica que tem no pé, mas já tem dois títulos este ano, um deles o Open da Austrália, e apurou-se esta sexta-feira para a final de Roland Garros.

No final do encontro frente a Sascha Zverev, ganho após a desistência do alemão, Nadal assumiu que estar pela 14.ª vez na final do major francês é um sonho, mas garantiu que preferia ter um pé novo a... vencer a final.

«É um sonho estar na final, mas não queria ter ganho assim. Sou humano e lamento por ele [Zverev]», começou por dizer o tenista espanhol, em conferência de imprensa, já depois das palavras em court.

«Fiz de tudo para dar-me uma oportunidade de estar onde estou e de estar na final de Roland Garros. É um sonho tornado realidade que vale todos os sacrifícios», continuou, citado pela Marca.

Depois, sim, veio a pergunta difícil: mais um título em Paris ou um pé novo?

«Prefiro perder a final e ter um pé novo que me permita ser mais feliz no meu dia a dia. Ganhar é bonito e dá alegria momentânea, mas a vida continua e isto é mais importante. Tenho uma vida pela frente e gostava de jogar desporto amador com os meus amigos. Neste momento, isso é uma incógnita», rematou.

Na final, Nadal vai defrontar o vencedor do encontro entre Casper Ruud e Marin Cilic.