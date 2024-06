Nuno Borges foi eliminado esta segunda-feira no ATP 500 de Halle, na Alemanha, depois de perder frente a Daniil Medvedev, por 2-0.

A disputar o primeiro torneio em relva desta temporada, o número um português deu uma boa réplica frente a Medvedev, quinto do ranking ATP. Perdeu o primeiro set no tie-break – 7-6(4) – no segundo parcial acabou por permitir o «break» quando servia precisamente para evitar o 6-4.

Na próxima ronda, Medvedev vai defrontar o chinês Zhizhen Zhang.