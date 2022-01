Matteo Berrettini apurou-se para as meias-finais do Open da Austrália, onde vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, que já nesta terça-feira bateu o canadiano Denis Shapovalov.

O tenista italiano de 25 anos, sétimo cabeça de série em Melbourne Park, eliminou o francês Gael Monfils após uma batalha titânica de quase quatro horas que só foi decidida no quinto set, e tornou-se no primeiro italiano de sempre a marcar presença nesta fase do Open da Austrália.

Berrettini venceu os primeiros parciais por duplo 6-4, mas Monfils levou a melhor no terceiro e quarto sets por 6-3 e 6-3.

No quinto set, Berrettini voltou a elevar o nível, impôs-se por 6-2 fez prevalecer o estatuto de favorito diante do gaulês de 35 anos.

Berrettini vai marcar presença na primeira meia-final da carreira no Grand Slam australiano, onde tentará selar a segunda presença numa final de um Grand Slam, depois de Wimbledon no ano passado.

Berrettini e Nadal vão defrontar-se pela segunda vez. No único duelo entre ambos, o maiorquino levou a melhor nas meias-finais do Open dos Estados Unidos em 2019.