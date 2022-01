Daniil Medvedev apurou-se para a 3.ª ronda do Open da Austrália, ao bater o tenista da casa Nick Kyrgios em quatro sets, pelos parciais de 7-6 (7-1), 6-4, 4-6 e 6-2.

O tenista russo, segundo cabeça de série em Melbourne mas o mais bem cotado em competição devido à ausência de Novak Djokovic, ainda cedeu no terceiro parcial, mas acabou por fazer prevalecer o favoritismo num duelo com bons momentos de entretenimento.

Medvedev, recorde-se, foi finalista vencido na edição de 2021 do Open da Austrália, tendo conquistado o Open dos Estados Unidos em setembro do ano passado. Na próxima ronda vai defrontar o neerlandês Botic van de Zandschulp, 57.º classificado do ATP World Tour.

Também nesta quinta-feira, Andy Murray, finalista vencido em Melbourne Park por cinco ocasiões, foi eliminado da prova em três sets diante do 'qualifier' japonês Taro Daniel (6-4, 6-4 e 6-4) após duas horas e 48 minutos de encontro.

No torneio feminino, destaque para a eliminação de Emma Raducanu. A campeão do Open dos Estados Unidos, de 19 anos, foi surpreendida pela montenegrina Danka Kovinic (6-4, 4-6 e 6-3) e caiu na segunda ronda.