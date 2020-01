Rafael Nadal arrancou sem sobressaltos a participação no Open da Austrália, torneio no qual tentará apanhar Roger Federer no total de Grand Slams conquistados durante a carreira.

O tenista espanhol, que chega aos Antípodas com 19 majors, afastou o boliviano Hugo Dellien em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-3 e 6-0 e ao cabo de duas horas e dois minutos de encontro.

Nadal poderá defrontar João Sousa na segunda ronda. Para isso, o vimaranense precisa de deixar pelo caminho o argentino Federico Delbonis num encontro que está marcado ainda para esta terça-feira.