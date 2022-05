Pedro Sousa e Nuno Borges estão a uma vitória de alcançarem o quadro principal de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada de ténis.

Sousa, número 283 do ranking mundial, «despachou» o italiano Lorenzo Giustino (205 no ranking ATP) por 2-0, em hora e 24 minutos. O primeiro set foi ganho por 6-4, o segundo por 6-1.

Na derradeira ronda antes do quadro principal, Pedro Sousa vai defrontar o vencedor do encontro entre Radu Albot (n.º 112 do mundo) e Jason Kubler (n.º 161). O tenista de 33 anos já jogou todos os majors, com exceção precisamente do Open de França.

Já Nuno Borges, a jogar pela primeira vez o qualifying de um Grand Slam, bateu o brasileiro Felipe Alves (número 190 do ranking) por 2-1.

Alves venceu o primeiro set no tie break, por 7-5, mas Borges, número 126 do mundo, respondeu no segundo set também por tie break, por 7-3. No derradeiro set, o atleta luso superiorizou-se por 6-2.

Na próxima ronda, Nuno Borges vai defrontar o húngaro Zsombor Piros, 189.º colocado do ranking ATP.