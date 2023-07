Mikael Ymer, número 51 do ranking ATP, revelou ter sido suspenso por 18 meses devido a incumprimentos nas obrigações de fornecimento de localização para efeitos de controlo antidoping.



O sueco explicou ainda ter sido acusado em janeiro de 2022 pela Federação Internacional de Ténis (ITF) de ter falhado três testes fora de competição no período de um ano. Ymer foi inicialmente considerado inocente, mas acabou sancionado com uma suspensão de 18 meses depois de o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) ter dado provimento a um recurso da ITF.



O TAS confirmou que o tenista de 24 anos não indicou com antecedência necessária onde iria estar a 22 de abril, 10 de agosto e 7 de setembro de 2021, algo que é obrigatória os atletas fazerem.