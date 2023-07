Carlos Alcaraz é uma das pessoas com mais talento do mundo com uma raquete na mão, mas talvez o mesmo não se aplique no que toca a troféus.

Um dia depois de ter vencido Wimbledon, o tenista espanhol, número um do mundo, foi entrevistado pela CNN e protagonizou um momento insólito.

Quando pegava no troféu do torneio do All England Club, precisamente a pedido dos jornalistas, Alcaraz deixou-o cair. Como sempre, reagiu com descontração, num momento que arrancou gargalhadas a todos.

Ora veja: