Épico!

Carlos Alcaraz apurou-se esta madrugada para as meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao vencer, numa maratona de cinco horas e 18 minutos, o italiano Jannik Sinner, por 3-2. Foi o segundo encontro do torneio de Flushing Meadows mais longo da história.

No Arthur Ashe Stadium, o número quatro do ranking mundial superiorizou-se no primeiro set, por 6-3, mas não resistiu ao tie-break dos dois seguintes: primeiro por 9-7, depois por 7-0.

No quarto set, o espanhol conseguiu recuperar de um break de vantagem e triunfou por 7-5, repetindo a proeza depois no quinto e derradeiro set, o qual venceu por 6-3.

Alcaraz estreia-se assim nas meias-finais de um Grand Slam – é o mais novo de sempre desde o compatriota Rafa Nadal, em 2005 –, depois de deixar para trás o amigo Sinner, e vai agora defrontar o norte-americano Frances Tiafoe, que mais cedo havia vencido Andrey Rublev.

Swiatek também avança

No quadro feminino, Iga Swiatek, número um mundial, também confirmou o favoritismo e bateu Jesse Pegula em uma hora e 55 minutos, por 2-0.

A polaca foi mais forte no primeiro set, com o parcial de 6-3, e fechou o encontro no segundo set no tie-break, vencendo por 7-4.

Na próxima ronda, Swiatek vai ter pela frente Aryna Sabalenka.