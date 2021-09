Novak Djokovic apurou-se para os oitavos de final do Open dos Estados Unidos, após bater o japonês Kei Nishikori em quatro sets.

O número 1 mundial, que procura ser o primeiro tenista masculino da história a vencer o quatro torneios do Grand Slam numa época desde Rod Laver em 1969, ainda cedeu o primeiro set (4-7 no tie-break), mas impôs-se nos três seguintes pelos parciais de 6-3, 6-3 e 6-2, apesar de ter apresentado um registo nada habitual de 52 erros não forçados.

Djokovic, que venceu Nishikori pela 17.ª vitória consecutiva, procura isolar-se no topo da lista dos homens com mais torneios do Grand Slam conquistados, com 21, mais um do que Roger Federer e Rafael Nadal, que não estão em Nova Iorque devido a lesões.