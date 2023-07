Marketa Vondrousova conquistou este sábado o torneio de Wimbledon, naquele que é o primeiro título de Grand Slam da carreira.

Na final, a atleta checa bateu a Ons Jabeur por 2-0, na segunda final perdida de forma consecutiva pela tunisina no All England Club, isto depois de em 2022 ter perdido o duelo decisivo frente a Elena Rybakina.

Jabeur, a número seis do mundo, chegava a este encontro como favorita, mas emocionalmente pareceu sempre mais instável do que a adversária. Isto, diga-se, apesar de ter estado na frente do marcado em ambos os parciais.

No entanto, permitiu a quebra do próprio saque nas duas vezes em que servia para 5-4 e Vondrousova, 42.ª da hierarquia mundial, fechou os dois parciais em 6-4, a servir, num encontro que durou apenas uma hora e 20 minutos.

Assim, Marketa Vondrousova, a primeira tenista não cabeça de série a chegar à final de Wimbledon desde 1963, conquistou o primeiro Major da carreira.

Para Ons Jabeur, foi a terceira final de um Grand Slam perdida, depois de também ter sido derrotada no US Open de 2022 por Iga Swiatek. Entre lágrimas, a tunisina prometeu voltar mais forte e continuar a lutar por um título num Major.