Era talvez a final mais desejada: Carlos Alcaraz e Novak Djokovic vão defrontar-se no jogo decisivo do quadro masculino do torneio de Wimbledon, no domingo.

Depois de o tenista sérvio ter eliminado Jannik Sinner, Alcaraz também não facilitou e fez o seu trabalho diante de Daniil Medvedev, com uma vitória relativamente simples frente ao número três do mundo, por 3-0, em uma hora e 52 minutos.

Nos dois primeiros sets, bastou a Carlitos, líder do ranking mundial, quebrar o serviço ao adversário russo por uma vez (em cada um deles) para os vencer. No terceiro parcial, Alcaraz voltou a ser mais forte, ainda que o encontro tenha ficado ligeiramente mais confuso.

O jovem espanhol de 20 anos fez o break no primeiro jogo de saque do oponente, mas Medvedev respondeu pouco depois. Nesse momento, aliás, houve três quebras de serviço consecutivas e Alcaraz ficou com a hipótese de fechar o encontro no seu serviço, quando estava 5-3. Não tremeu e fê-lo com chave de ouro, com um ponto que levantou o Court Central do All England Club.

Agora, segue-se a final do prestigiado Major britânico, entre as duas maiores figuras do ténis mundial – até porque Nadal, lesionado, está afastado do circuito. Um duelo entre os dois primeiros do ranking mundial e no qual Alcaraz terá a oportunidade de vingar-se da derrota que sofreu nas meias-finais de Roland Garros, há cerca de um mês.