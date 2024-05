Nuno Borges, tenista português, foi esta terça-feira eliminado na primeira ronda de singulares do Roland Garros, depois de perder frente a Tomas Machac (34.º do mundo).

O número um nacional e 47.º do mundo foi derrotado em três sets, com os parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-3, num jogo que demorou duas horas e 28 minutos.

Apesar da derrota, Nuno Borges vai continuar no Grand Slam, mas a jogar no quadro de pares, com Arthur Rinderknech, tal como o outro português em prova, Francisco Cabral, juntamente com o colombiano Nicolas Barrientos.