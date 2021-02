Aos 34 anos, Nadal tem mostrado que ainda está em grande nível. O tenista espanhol apurou-se esta segunda-feira para os quartos de final do Open da Austrália e até no aquecimento dá nas vistas.

A conta oficial do torneio australiano partilhou um pequeno clip do espanhol a fazer aquecimento na passadeira, destacando a facilidade com que Nadal muda de direção com o aparelho em andamento.

«Mudar de direção é simples, não é?», pode ler-se na legenda. Bem, pelo menos Nadal faz com que pareça fácil, como pode ver nas imagens abaixo.