Chegou ao fim este sábado a caminhada heróica de Andy Murray no Open da Austrália: o britânico perdeu na terceira ronda frente ao espanhol Robert Bautista-Agut.

Depois de duas maratonas épicas frente a Matteo Berrettini e Thanasi Kokkinakis, que talvez lhe tenham «roubado» demasiada energia para o encontro ante Agut, Murray, número 66 do mundo, sucumbiu após três horas e 32 minutos de encontro, por 3-1.

Bautista-Agut, 25.º do ranking e carrasco de João Sousa na primeira ronda, venceu o primeiro set, por 6-1, mas Murray respondeu no segundo parcial: triunfou no tie-break por 9-7.

Depois, no entanto, Agut superiorizou-se e venceu por 6-3 e 6-4 nos dois últimos sets.

Nos oitavos de final, refira-se, Robert Bautista-Agut vai defrontar o norte-americano Tommy Paul. Também esta manhã, Novak Djokovic eliminou Grigor Dimitrov.