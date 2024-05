Francisco Cabral, que fez dupla com o colombiano Nicolás Barrientos, foi esta sexta-feira eliminado na primeira ronda de pares de Roland Garros.

Diante do argentino Guido Andreozzi e do australiano Rinky Hijikata, a dupla luso-colombiana foi derrotada em dois sets (7-6 [7-5] e 6-4), num encontro que durou uma hora e 33 minutos.

Ainda que tenham salvo três «set points» no «tie break» do set inaugural, recuperando de 6-2 para 6-5, Cabral e Barrientos não conseguiram arrecadar o parcial. Depois, no segundo set, cederam no último jogo de serviço.