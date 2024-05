Motivos de sobra para festejar. Zizou Bergs vive dias de sonho em Paris, no quadro principal de Roland Garros. Depois de vencer na qualificação – à terceira tentativa – o tenista belga dobrou Alejandro Tabilo (24.º do mundo) e Maximilian Marterer (101).

Desta forma, Bergs, em estreia no torneio parisiense, atinge a terceira ronda, arrecada o melhor resultado num Grand Slam e estreia-se no top-100 do ranking ATP. Por isso, selado o triunfo sobre Marterer (3-6, 6-3, 6-1 e 6-3), o belga foi exuberante nos festejos, em comunhão com dezenas de compatriotas.

À partida para o torneio, o tenista, de 24 anos, era o número 104 do mundo.

Tais celebrações devem-se, também, pela carreira edificada a pulso. Há quatro anos, aquando da pandemia e da interrupção competitiva, Bergs trabalhava no Lidl.

De olhos postos nos «oitavos» de Roland Garros, Zizou Bergs prepara novo embate desafiante, desta feita ante o búlgaro Grigor Dimitrov, número 10 do mundo. O encontro está agendado para as 13h desta sexta-feira.

Já agora, a alcunha «Zizou» vem mesmo de Zidane. A história remonta à infância, quando Bergs praticava futebol.