A diretora do torneio de Roland Garros avisou hoje que os tenistas que manifestem apoio ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, vão ficar sujeitos a sanções.

Ao contrário do torneio de Wimbledon, que baniu tenistas russos e bielorrussos na sequência da invasão da Ucrânia, o Grand Slam francês admitirá atletas dos dois países, mas sob restrições.

«Estamos de acordo com o que foi decidido pelos ministros do Desporto da União Europeia. Não vamos receber equipas, mas atletas individuais [russos e bielorrussos]. Obviamente, se um atleta comparecer perante a imprensa pró-Putin, haverá sanções», garantiu Amelie Mauresmo, antiga número um mundial e diretora do torneio, em entrevista à rádio France Inter.

Mauresmo, de 42 anos, lembrou que «o princípio da neutralidade» será imposto no torneio, sem hinos ou bandeiras da Rússia ou da Bielorrússia no «major» de terra batida parisiense vai decorrer entre 22 de maio e 5 de junho.